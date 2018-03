Neun Österreicher blieben bei Sessellift-Unfall in Georgien unverletzt

Der Lift fuhr in schnellem Tempo rückwärts, elf Menschen wurden verletzt

Das Video eines außer Kontrolle geratenen Sessellifts im Wintersportort Gudauri in Georgien verbreitete sich Ende der Woche schnell. Zu sehen war, dass der Lift plötzlich rasend schnell rückwärts fuhr. Die Passagiere wurden wie Puppen durch die Luft geschleudert. Insgesamt gab es laut aktuellen Informationen elf Verletzte. Wie nun bekannt wurde, befanden sich auch neun Oberösterreicher am Sessellift, wie krone.at berichtet. Sie blieben unverletzt.

orf

Ein Linzer schilderte der Krone den Ablauf: Zunächst fuhr der Lift der Firma Doppelmayr normal auf den Berg hinauf. Doch dann stoppte er und in schnellem Tempo ging es rückwärts wieder den Berg hinunter. Panik kam vor allem auch auf, da sich in der Talstation die Sessel ineinandergeschoben hatten. Der Österreicher hatte Glück, der Lift stoppt, bevor er das Tal erreichte. Er musste also nicht abspringen.

Ursache weiter unklar

Die Ursache des schweren Liftunfalls in Georgien von Freitag war am Sonntag weiterhin unklar. Voraussichtlich im Laufe des Nachmittags sollen die beiden Experten des Vorarlberger Seilbahnherstellers Doppelmayr an die Unfallstelle vorgelassen werden, erklärte Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann.

Die georgischen Behörden haben den Unfallort gesperrt. Erst wenn die beiden Doppelmayr-Techniker, die noch am Freitag nach Georgien entsandt worden waren, sich die 2007 gebaute Liftanlage ansehen können, erwartet sich Assmann Antworten auf die offenen Fragen. (APA/red, 18.3.2018)