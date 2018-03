Der Titelverteidiger kommt beim Abstiegskandidaten nicht über ein 0:0 hinaus

Ferrara – Juventus Turin hat am Samstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen überraschenden Punkteverlust hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger und Rekordmeister erreichte auswärts gegen den Abstiegskandidaten SPAL 2013 nur ein 0:0, wodurch der Zweite SSC Napoli mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Genoa auf zwei Punkte an den Spitzenreiter herankommen könnte. (APA; 17.3.2018)