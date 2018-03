Fourcade in Oslo-Verfolgung souverän, Eder tankt Selbstvertrauen

Eder leistet sich nur einen Fehlschuss – Eberhard fällt weit zurück

Oslo – Der Franzose Martin Fourcade hat seine Vormachtstellung im Biathlon-Weltcup am Samstag in Oslo untermauert. Der Superstar feierte auf dem Weg zu seinem siebenten Gesamtsieg in der 12,5-km-Verfolgung auf dem Holmenkollen den 72. Erfolg seiner Karriere, er stand bei allen seiner 18. Saisonstarts auf dem Podest. Simon Eder verbesserte sich mit einer Strafrunde vom 19. auf den 6. Rang.

Eder musste beim zweiten Liegend-Schießen seinen einzigen Fehler hinnehmen. Danach war er 18., doch die zehn folgenden Treffer im Stehend-Anschlag hievten den 35-jährigen Salzburger noch weit nach vorne. Von einem Podestplatz war er mit 45,7 Sekunden Rückstand 13,2 Sekunden entfernt. "Es herrschte beim Liegend-Schießen tückischer Rechtswind, zum Glück bin ich mit einem Fehler davongekommen", sagte Eder. "Läuferisch ist es immer besser gegangen, das gibt Selbstvertrauen für die letzten Rennen."

Eberhard fiel zurück

Für Julian Eberhard, den Vierten des 10-km-Sprints, ging es in die andere Richtung. Mit sieben Strafrunden war für den laufstarken Athleten nicht mehr möglich als der 24. Platz (+2:01,6 Min.). Er landete unmittelbar hinter Dominik Landertinger (1:59,3), der zwei Strafrunden drehen musste.

Olympiasieger Fourcade setzte sich trotz zweier Fehlschüsse 18,1 Sekunden vor dem Südtiroler Lukas Hofer (1 Strafrunde) und 32,5 vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö (32,5/4) durch. Er baute seine Gesamtführung vor Bö auf 52 Punkte aus.

Die ÖSV-Damen-Staffel musste sich beim Sieg der Französinnen mit dem 14. Rang begnügen. Auch ohne Strafrunde und mit achtmaligem Nachladen wies das Quartett Christina Rieder, Lisa Hauser, Katharina Innerhofer und Dunja Zdouc 4:47,8 Minuten Rückstand auf. (APA, 17.3.2018)

Ergebnis:

1. Martin Fourcade (FRA) 31:31,6 Min. (2 Strafrunden)

2. Lukas Hofer (ITA) +18,1 Sek. (1)

3. Johannes Thingnes Bö (NOR) 32,5 (4)

4. Maxim Zwetkow (RUS) 42,7 (0)

5. Henrik L'Abee-Lund (NOR) 45,2 (3)

6. Simon Eder 45,7 (1)

Weiter: 23. Dominik Landertinger 1:59,3 (2)

24. Julian Eberhard 2:01,6 (7)

48. Felix Leitner 4:14,1 (4)

58. Daniel Mesotitsch (alle AUT) 6:54,1 (5)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 19 von 22 Bewerben):

1. M. Fourcade 996 – 2. J. Bö 947 – 3. Anton Schipulin (RUS) 627. Weiter: 14. J. Eberhard 422 – 17. Eder 381 – 42. Landertinger 114 – 69. T. Eberhard 26 – 82. Leitner 13 – 85. Mesotitsch 9

Endstand Nationencup Damen:

1. Deutschland 5.790 – 2. Frankreich 5.485 – 3. Italien 5.131. Weiter: 16. Österreich 3.352