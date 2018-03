Schild im Slalom von Aare erste Shiffrin-Verfolgerin

Auch Gallhuber nach erstem Durchgang als Vierte mit guten Podestchancen

Aare – Mikaela Shiffrin ist nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Aare die Führende. Die Weltcup-Gesamtsiegerin aus den USA war 0,49 Sekunden schneller als die Salzburgerin Bernadette Schild und 0,55 als die Slowakin Petra Vlhova. Die Olympia-Dritte Katharina Gallhuber liegt mit 0,69 Rückstand auf dem vierten Platz. Der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr. (APA, 17.3.2018)

Ergebnisse vom Damen-Slalom beim Weltcup-Finale in Aare am Samstag – Stand nach dem 1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 52,09 Sek.

2. Bernadette Schild (AUT) 52,58 +0,49

3. Petra Vlhova (SVK) 52,64 +0,55

4. Katharina Gallhuber (AUT) 52,78 +0,69

5. Wendy Holdener (SUI) 52,81 +0,72

6. Frida Hansdotter (SWE) 52,93 +0,84

7. Nina Haver-Löseth (NOR) 53,15 +1,06

8. Michelle Gisin (SUI) 53,21 +1,12

9. Anna Swenn-Larsson (SWE) 53,30 +1,21

10. Erin Mielzynski (CAN) 53,50 +1,41

11. Katharina Liensberger (AUT) 53,63 +1,54

12. Denise Feierabend (SUI) 53,79 +1,70

13. Estelle Alphand (SWE) 53,96 +1,87

14. Katharina Truppe (AUT) 54,29 +2,20

15. Lena Dürr (GER) 54,46 +2,37

16. Ana Bucik (SLO) 54,58 +2,49

17. Meta Hrovat (SLO) 54,66 +2,57

18. Maren Skjöld (NOR) 54,94 +2,85

19. Irene Curtoni (ITA) 55,31 +3,22

20. Federica Brignone (ITA) 55,32 +3,23

21. Marusa Ferk (SLO) 55,34 +3,25

22. Carmen Thalmann (AUT) 55,39 +3,30

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Marina Wallner (GER), Chiara Costazza (ITA)