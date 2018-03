Hirscher führt im Aare-RTL trotz Beinahe-Ausfalls

Vor Muffat-Jeandet und Kristoffersen – Feller in den Top Ten

Aare – Doppel-Olympiasieger Marcel Hirscher ist auf dem besten Weg zur nächsten historischen Bestmarke. Der Gesamtweltcupsieger liegt beim letzten Weltcup-Riesenslalom der Saison in Are/Schweden vor dem Finale wie gewohnt in Führung. Sollte er diese behaupten, würde Hirscher mit seinem 13. Saisonsieg den Rekord von Ingemar Stenmark (Schweden/1979) und seinem Landsmann Hermann Maier (2001) einstellen.

Trotz eines schweren Fehlers im Mittelteil hat Hirscher genau eine halbe Sekunde Vorsprung auf den französischen Olympiadritten Victor Muffat-Jeandet. "So knapp am Aus war ich in der Saison noch nie", sagte Hirscher im ORF, "ich war schon überrascht, dass ich vorne war."

Dritter ist Hirschers Dauerrivale Henrik Kristoffersen (Norwegen/0,59 Sekunden zurück). Der zweite Durchgang beginnt um 12.30 Uhr (live ORF 1). (sid, 17.3.2018)