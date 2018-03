Viertelfinale: Niederlagen für Caps und Salzburg

Niederlagen bei Innsbruck bzw. Dorbirn

Ergebnisse der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) vom Freitag – Viertelfinale (best of seven), 4. Spiele:

HC TWK Innsbruck – Vienna Capitals 4:3 (2:1,2:1,0:1). Wasserkraft Arena, 2.800 Zuschauer. Tore: Yogan (8.), Schennach (13./PP), Schramm (22.), Guimond (40./PP) bzw. Buck (20.), Rotter (35.), Tessier (46.). Strafminuten: 12 bzw. 6. Stand in der Serie: 1:3

Dornbirn EC – Red Bull Salzburg 3:2 (0:0,3:0,0:2). Messestadion Dornbirn, 3.454 Zuschauer. Tore: Sylvester (28.), Macierzynski (32.), Gauthier (39.) bzw. Cijan (47./SH), Hochkofler (53.). Strafminuten: 8 bzw. 8. Stand in der Serie: 1:3

Liwest Black Wings Linz – KHL Medvescak Zagreb 8:4 (3:2,1:0,4:2). Keine Sorgen Eisarena, 4.865 Zuschauer. Tore: Hofer (2., 46.), Broda (3./PP), DaSilva (13.), Schofield (32.), Gaffal (48.), D'Aversa (49./PP2), Lebler (52./PP) bzw. Olden (11.), Aviani (12.), Netik (57.), Tikkanen (59.). Strafminuten 8 bzw. 12. Stand in der Serie: 2:2