66-jähriger beim Holzfällen in Vorarlberg tödlich verunglückt

Der Mann wurde von einem Baum am Kopf getroffen

Bregenz – Ein 66-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Holzarbeiten in Klaus (Bez. Feldkirch) ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde er von der Krone eines gefällten Baums am Kopf getroffen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 66-Jährige hatte gemeinsam mit einem 60-Jährigen mehrere Bäume umgeschnitten. Der tödliche Unfall ereignete sich kurz vor 11:00 Uhr, als der Jüngere einen Baum fällte und sich der 66-Jährige aus unbekannten Gründen offenbar in der Gefahrenzone aufhielt. (APA, 16.3.2018)