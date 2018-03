TV- und Radiotipps für Sonntag, 18. März

Schönborn in der "Pressestunde", David Byrne in "Metropolis", Gerti Drassl in "Vals"

11.05 DISKUSSION

Pressestunde: Kardinal Christoph Schönborn Der Erzbischof von Wien begrüßte gerade das Nulldefizit, die Caritas indes warnte vor der Demontage des Sozialstaats. Den Kardinal befragen Annette Gantner (Oberösterreichische Nachrichten) und Andreas Mayer-Bohusch (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus: Gedenken an den 12. März 1938 Exbundespräsident Heinz Fischer ist Studiogast der Schwerpunktsendung zum sogenannten Anschluss Österreichs an NS-Deutschland 1938. Mit Berichten über den Gedenkakt mit Präsident und Kanzler, über die Erinnerungen des Zeitzeugen Heinrich Kraus sowie Privataufnahmen aus dem Filmarchiv Austria vom Einmarsch der NS-Truppen in Österreich. Bis 12.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Über den Kampf um die Rechte von Frauen in Österreich und international und ein Gespräch mit der türkischen Kernphysikerin, Autorin und Menschenrechts aktivistin Asli Erdogan über Folgen ih rer Haft, die Politik und die Rolle der Literatur in der Türkei sowie das Leben in der Diaspora. Bis 14.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Das Kulturmagazin widmet sich etwa St. Moritz als Kulturmetropole, David Byrnes neuem Album American Utopia, Fotopionier Adolphe Braun Franz, Choreograf Philippe Decouflé und Katharina Kohls Aquarellen über den U-Ausschuss mit NSU-Ermittlern. Bis 17.30, Arte

20.15 MEDIEN

Die vierte Gewalt (D 2015, Brigitte Maria Berteles) Der Journalist Jan (Benno Fürmann) möchte mit einer Enthüllungsstory endlich den entscheidenden Schritt nach vorn machen. Er hat Infos, die Gesundheits ministerin habe für eine unrechtmäßig vorgezogene Herztransplantation bei ihrem Bruder gesorgt. Doch je weiter er recherchiert, desto klarer wird, dass auch die Presse in diesem schmutzigen Spiel eine Rolle spielt. Fernsehkrimi mit Franziska Weisz und Devid Striesow. Bis 22.45, ARD

21.45 DELON

Killer stellen sich nicht vor (Trois hommes à abattre, F 1980, Jacques Deray) Ein Profispieler (Alain Delon) hilft bei einem Autounfall, der eigentlich ein Mordanschlag war, und ist jetzt selbst ein totgeweihter Mann. Bis 23.20, Arte

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Machtkampf um den Verfassungsschutz – Ist unsere Sicherheit in Gefahr? Vor der Sondersitzung des Nationalrats über die Vorfälle beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT) diskutieren bei Tarek Leitner: Andreas Schieder (geschäftsführender Klubobmann SPÖ), Christian Pilnacek (Generalsekretär im Justizministerium), Siegfried Beer(Historiker und Geheimdienstexperte), Michael Michael Nikbakhsh (Profil) und Renate Graber (DER STANDARD). Bis 23.05, ORF 2

23.05 BERGDRAMA

Vals (Ö 2014, Anita Lackenberger) Das kleine Tiroler Dorf Vals ist die Heimat der jungen Rosa (Gerti Drassl). Sie ist zufrieden mit ihrem einfachen Leben. Aber dann wird ihr Verlobter, der Regimekritiker Hans, vom Nazi Peter verraten. Peter ist in Rosa verliebt, ihm sind alle Mittel recht. Bis 0.30, ORF 2

foto: orf/produktion west/gerhard mader "Vals": Wie NS-Regime und Verrat bis in ein abgeschlossenes Tiroler Tal wirken. Mit Gerti Drassl als Rosa (Bild). 23.05, ORF 2.

(fid, 18.3.2018)