Schweighöfer auf der Flucht: Trailer zu neuer "You are wanted"-Staffel

Die Fortsetzung der Serie gibt es ab Mai auf Amazon Prime

Berlin – Matthias Schweighöfer kämpft in der neuen Staffel von "You are wanted" weiter gegen mysteriöse, bedrohliche Feinde. Schweighöfer (37) spielt darin den Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, dessen Identität von Hackern geraubt und dessen Geschichte umgeschrieben wurde.

Der offizielle Trailer zur zweiten Staffel, den Amazon Prime Video am Freitag veröffentlichte, zeigt, wie er erneut auf der Flucht vor Geheimdiensten, Kriminellen, Hackern und Aktivisten ist: Mal sieht man ihn laut schreiend, mal verzweifelt im Wasser nach Luft schnappend, mal durch verlassene Fabrikhallen irren. Blut tropft, Schüsse fallen. "Ich hasse dich!", wirft ihm seine Frau (Alexandra Maria Lara) vor. "Willst du den Rest deines Lebens auf der Flucht sein?"

prime video de

Die neuen Folgen der Thrillerserie sind ab Mai zu sehen. Der Streamingdienst hatte die Fortsetzung bereits kurz nach dem Start der ersten sechs Folgen im März 2017 in Auftrag gegeben und das mit dem großen Erfolg am Startwochenende begründet. "You Are Wanted" war die erste für Amazon Prime Video in Deutschland produzierte Serie und gleichzeitig die in Deutschland und Österreich bisher meistgesehene.

Regie bei der neuen Staffel führen Matthias Schweighöfer und Bernhard Jasper. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Markus Hoffmann, Uwe Kossmann und Arndt Stüwe. Schweighöfer hatte angekündigt, die neue Staffel werde "noch schneller, noch spannender und noch atemberaubender" als die erste. (APA, dpa, 16.3.2018)