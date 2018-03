Streaming-Plattformen zocken mit Abofallen Nutzer ab

Konsumentenschützer warnen vor Abofallen bei Streaming-Anbieter, die ihre Identität verschleiern

Abofallen gehört zu den besonders hartnäckigen Problemen, mit denen sich Konsumentenschützer herumschlagen müssen. Dabei handelt es sich um unseriöse Onlineangebote, bei denen kostenpflichtige Abos abgeschlossen werden, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu bieten und die Nutzer über das Angebot rechtmäßig aufzuklären. Aktuell warnen Konsumentenschützer vor einer ausgiebigen Streaming-Abofalle, die durch ein Netzwerk an Webseiten ausgeführt wird und Rechnungen in Höhe von über 200 Euro beinhaltet.

Adresse ändert sich täglich

Konkret hat sich ein Konsument an den Verein für Konsumenteninformation (VKI) gewandt, der auf der Website view4u.co Filme streamen wollte. Dies führte zu einem Ausflug auf mehrere Webseiten: Zunächst wurde er um eine Registrierung auf der Webseite nurhdfilme.com aufgefordert. Dann wurde er erneut weitergeleitet, diesmal an welt24.com. Am Tag darauf ändern sich die Adressen wieder.

Hohe Abokosten verrechnet



Wenig später erhält der Kunde eine E-Mail, in der er zur Zahlung von 138 Euro aufgefordert wird. Er zahlt den Betrag, erhält dann allerdings eine weitere Rechnung über 283 Euro. Eine Mitarbeiterin der Streaming-Plattform ruft an, um ihm zu sagen, dass er die fünftägige Frist für die Löschung seines Accounts verpasst habe.

"Kein Einzelfall"

Das sei kein Einzelfall, sagen Verbraucherschützer. Sie raten dazu, trotz Zahlungsaufforderungen Ruhe zu bewahren. Wenn Kunden nicht über die Umwandlung eines Probeabos in ein kostenpflichtiges Jahresabo informiert werden, sei der "weiterführende Vertrag" ungültig. Außerdem sollen Kunden das Impressum der Webseiten prüfen – oft handelt es sich hierbei um illegale Angebote. (red, 17.3.2018)