Chinesischer Leaker behauptet, iPhone SE2 zu besitzen

Auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo tauchte ein Video des angeblichen iPhone-Nachfolgers aus

Apple soll für den Herbst drei neue Smartphones planen: Zwei verschiedene Größen eines iPhone X-Nachfolgers, sowie eine günstigere Version eines rahmenlosen iPhones. In der Techpresse firmiert das unter dem Namen "iPhone SE2", ein chinesischer Smartphone-Experte will nun so ein Gerät vorab erhalten haben.

mac otakara

Fast rahmenlos

Er zeigte auf der Plattform Weibo ein kurzes Video, das es bald auf Youtube schaffte. Es zeigt die berühmte "Notch" sowie ein fast rahmenloses Display. Das Gerät erinnert optisch an eine Mischung aus iPhone X und iPhone 5. Auf den ersten Blick mutet das Modell eher als Fake an, allerdings könnten zur Zeit schon Prototypen im Umlauf sein. (red, 16.3.2018)