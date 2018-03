Deutsche Viessmann Werke übernehmen Hälfte von Etherma

49 Prozent des Henndorfer Familienunternehmens für Heizsysteme werden verkauft

Henndorf – Das Salzburger Wärme-Unternehmen Etherma mit Sitz in Henndorf möchte 49 Prozent der Unternehmensanteile an die deutschen Viessmann Werke in Allendorf abgeben, geht aus einer Bekanntmachung der Bundeswettbewerbsbehörde hervor. Vom Verkauf betroffen sind auch dieselben Anteile an drei Tochterunternehmen in Österreich, Deutschland und den Niederlanden.

Die Übernahme betrifft Herstellung und Vertrieb von elektrischen Heizsystemen. Das Henndorfer Familienunternehmen wurde laut Firmenhomepage 1981 von Peter Reiter gegründet und wird seit 2009 in zweiter Generation von Thomas Reiter geführt. Es erzeugt unter anderem Fußboden-, Flächen- und Infrarotheizungen sowie Non-Freeze-Produkte, die beispielsweise Dachrinnen, Brücken oder Hubschrauberlandeplätze eisfrei halten sollen.

Viessmann in Deutschland ist ebenfalls ein Familienunternehmen, allerdings in einer anderen Dimension als der kleine Salzburger Betrieb. Die Viessman-Gruppe beschäftigt in zwölf Ländern rund 12.000 Mitarbeiter, der Gruppenumsatz beträgt 2,25 Milliarden Euro. (APA, 16.3.2018)