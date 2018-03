Kunstmesse Maastricht: Paradies der Connaisseurs

foto: repro „extravagant inventions“, ny, 2012

In der 2012 vom Metropolitan Museum of Art (New York) herausgegebenen Publikation "Extravagant Inventions: The Princely Furniture of the Roentgens" findet sich auf Seite 194 eine historische Aufnahme (ca 1796-1801), die ein solches Zylinder-Bureau in Schloß Gatschina bei St. Petersburg zeigt.