Hohe Smartphone-Nachfrage lässt Kassen bei Broadcom klingeln

Erlöse stiegen im abgelaufenen Quartal gegenüber Vorjahresquartal von 4,14 auf 5,33 Mrd. Dollar

Die starke Nachfrage nach Chips für Smartphones treibt Gewinn und Umsatz beim Halbleiterhersteller Broadcom in die Höhe. Die Erlöse stiegen im abgelaufenen ersten Quartal im Jahresabstand von 4,14 Mrd. auf 5,33 Mrd. Dollar (4,3 Mrd. Euro), wie das in Singapur ansässige Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn schnellte sogar von 239 Mio. auf 6,23 Mrd. Dollar nach oben.

Steuerreform

Dabei spielte die US-Steuerreform eine wichtige Rolle, die 5,79 Mrd. Dollar beisteuerte. Das Unternehmen hatte nach dem Veto von US-Präsident Donald Trump die milliardenschweren Übernahmepläne für den US-Rivalen Qualcomm aufgegeben. Trump hatte den teuersten Zukauf aller Zeiten in der Chipindustrie verboten, weil er die nationale Sicherheit gefährdet sah. An den Plänen, den Firmensitz in die USA zu verlagern, hält der Chiphersteller dagegen fest. (APA, 16.3. 2018)