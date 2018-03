Nach Mediaprint: Gerhard Riedler geht zu Red Bull Media House

Ab 1. Mai leitet Riedler den weltweiten Verkauf statt Franz Renkin, der sich künftig "strategischen Wachstumsprojekten" widmet

Salzburg – Gerhard Riedler geht zum Red Bull Media House: Der Ex-Mediaprint-Geschäftsführer verantwortet ab 1. Mai als Global Head of Media Sales im Red Bull Media House die "gesamte crossmediale, internationale Vermarktung des 360°-Markenportfolios mit allen Premiummarken wie ServusTV, dem Monatsmagazin Servus in Stadt & Land, Bergwelten, The Red Bulletin und Terra Mater", teilt das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit.

Gerhard Riedler war von 2006 bis 2013 Geschäftsführer der RTL-Vermarktungstochter IP Österreich. Danach folgten fünf Jahre als Geschäftsführer der Mediaprint und Krone Multimedia – der STANDARD berichtet über seinen Abgang im Sommer 2017.

Weitere Personalie beim Red Bull Media House: Franz Renkin, der Riedlers Position bisher innehatte, werde sich als Global Head of Special Projects and New Business strategischen Wachstumsprojekten des Red Bull Media House widmen, heißt es. (red, 16.3.2018)