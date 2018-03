Playstation Now in Österreich gestartet

Bringt unter anderem Exklusiv-Titel wie "The Last of Us" und "Uncharted" mit sich – auch am PC nutzbar

Playstation Now ist nun in Österreich verfügbar. Der Cloud-Gaming-Dienst von Sony weist 500 Spiele auf, nutzbar sind diese neben der Playstation auch auf dem PC. Die Games werden bei dem Service nicht lokal gespeichert, sondern werden gestreamt. Eine Verbindungsgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/Sekunde wird vorausgesetzt.

playstation europe Launch-Trailer zu "PS Now".

Endlich "Last of Us" auf dem PC spielen

Der Dienst kostet monatlich 14,99 Euro. Dabei sind unter anderem exklusive Hits wie "The Last of Us" und "Uncharted", diese lassen sich dank dem Service somit erstmals auf dem PC spielen. Die Spielstände werden übrigens in der Cloud gespeichert – somit kann beliebig zwischen Geräten gewechselt und weitergespielt werden.

Nicht nur PS4-Spiele dabei

Um sich ein Bild von dem Service machen zu können, bietet Sony eine siebentägige Testperiode. Bei dem Dienst sind übrigens nicht nur Playstation-4-, sondern auch Playstation-3-Games dabei. (dk, 16.03.2018)