600.000 Zuseher: "Ninja" stellt neuen Twitch-Rekord auf – dank Promi-Unterstützung

US-Rapper Drake und Kim Dotcom spielten "Fortnite"-Duos mit dem 26-Jährigen

Twitch-Streamer "Ninja" hat einen neuen Rekord aufgestellt – 600.000 Zuschauer konnte sein gestriger Stream anlocken. Dabei bekam er allerdings prominente Unterstützung. Er spielte gemeinsam "Fortnite: Battle Royale" mit US-Rapper Drake. Dieser twitterte auch, dass die beiden nun gemeinsam spielen werden – bei 37 Millionen Follower konnte der Streamer somit einige neue Zuseher anlocken.

playing fort nite with @ninja https://t.co/OSFbgcfzaZ — Drizzy (@Drake) March 15, 2018 Der Tweet von Drake.

"Dr. Disrespect" geschlagen

Später spielte er dann auch mit Megaupload-Chef Kim Dotcom "Fortnite"-Duos. Drake soll übrigens seit zwei Monaten das Game spielen. Er soll während Aufnahmen für sein Album immer wieder Zeit für das Spiel gefunden haben. Der vergangene Rekord ohne prominenter Unterstützung ging auf "Dr. Disrespect" zurück, dieser konnte 388.000 Zuschauer in seinen Stream locken nach seiner fast zweimonatigen Pause.

Mindestens 350.000 Dollar Verdienst

"Ninja" befindet sich dank "Fortnite" auf einem wahren Höhenflug. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er in Puncto Abonnenten-Anzahl auf Twitch einen neuen Rekord aufstellen konnte. 160.000 Abonnenten hat er mittlerweile. Dies lohnt sich natürlich auch finanziell für "Ninja". So soll er laut einem Forbes-Bericht mindestens 350.000 Dollar pro Monat allein dadurch umsetzen – in der Realität soll er allerdings deutlich mehr verdienen, wie von ihm bestätigt wurde. (red, 16.03.2018)