UNO-Mitarbeiter in Genf streiken: Kein Menschenrechtsrat

Aus Protest gegen die geplanten Gehaltskürzungen wollen viele Mitarbeiter zu Hause bleiben

Genf – Aus Protest gegen geplante Gehaltskürzungen sind die Mitarbeiter der europäischen Zentrale der Vereinten Nationen in Genf am Freitag in einen Streik getreten. Wie viele der knapp 10.000 Mitarbeiter dem Aufruf folgten, war zunächst unklar. Der UNO-Menschenrechtsrat (MRR) sagte alle Sitzungen für den Freitag ab.

Die Vereinten Nationen planen weltweit Kürzungen der in aller Regel steuerfreien Gehälter ihrer Mitarbeiter. In Genf wurden Gehälter bei bestimmten Verträgen nach Gewerkschaftsangaben im Februar bereits um 3,6 Prozent gekürzt. Ein unverheirateter Mitarbeiter ohne Kinder in einer qualifizierten Eingangsposition verdient nach einem UNO-Online-Rechner in Genf etwa 65.000 Dollar (52.800 Euro), steuerfrei. Genf gehört nach einer Erhebung der Consultingfirma Mercer für Ausländer zu den zehn teuersten Städten der Welt. (APA, dpa, 16.3.2018)