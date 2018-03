SPÖ Wien präsentiert Ergebnisse ihrer Zukunftsklausur

Ab 11:30 Uhr präsentiert der neue Vorsitzende und baldige Bürgermeister Michael Ludwig Ergebnisse des Parteitreffens

Wien – Am Wiener Kahlenberg ist am Donnerstag die "Zukunftsklausur" der SPÖ Wien und damit die erste Tagung unter dem neuen Vorsitzenden Michael Ludwig angelaufen. Thema sollten "weitreichende Visionen" und "sehr konkrete Projekte, die die Menschen im Alltag berühren" sein, kündigte Ludwig vor Beginn der Sitzung an. Er habe einiges an Vorschlägen vorbereitet.

Wie weit die Genossinnen und Genossen bei ihrer Beratung um die Zukunft gekommen sind, präsentieren Ludwig und die neue Parteimanagerin Barbara Novak am Freitag ab 11:45 in einer Pressekonferenz, die live übertragen wird.

"Vager" erster Tag

Die Tagung findet, anders als bisher, ohne Medien statt. Auch neu ist der Ablauf: Statt Reden der Stadträte wurde in Kleingruppen über verschiedene Themenblöcke wie "Schutz und Sicherheit", "politische Kultur" oder "Chancen und Gleichheit" debattiert. Zwar binde die neue Methode alle ein, große "Leuchtturmprojekte" hätten sich – laut einzelner Teilnehmer – am Donnerstagnachmittag nicht herauskristallisiert: "Es ist viel vage." Die Zugänge der Teilnehmer seien oft zu verschieden. (red, 16.3.2018)