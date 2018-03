Wiener Immobilienmesse am 17. und 18. März

Zahlreiche Bauträger, Makler, Fachverbände und Interessenvertretungen sind bei der Messe Wien dabei

Die Kombination hat sich offenbar bewährt: Am zweiten Wochenende der "Wohnen & Interieur"-Messe findet am 17. und 18. März in der Messe Wien wieder die "Wiener Immobilienmesse" statt. Sie richtet sich einerseits an Wohnungssuchende, andererseits auch an potenzielle Verkäufer von Immobilien. Über 100 Aussteller konnte Veranstalter Reed Exhibitions ins Congress Center der Messe Wien locken, darunter zahlreiche Maklerhäuser (u. a. EHL, Engel & Völkers, Immo-Contract, Kubicek, Örag, Otto Immobilien, Raiffeisen Immobilien, Remax, Rustler, s Real) und Bauträger (u. a. 6B47, ARE, Arwag, Buwog, Die Wohnkompanie, Glorit, Mischek, Rhomberg, Seeste, Signa, Strauss & Partner, Süba).

Auch ein paar ausländische Unternehmen sind dabei, etwa der deutsche Anbieter von Vorsorge-Seniorenwohnungen, Revera Immobilien Investment Gmbh, das Budapester Eigentumsprozekt Benczúr11 new homes und der bulgarische Bauträger DreamHome. Einige Verbände und Organisationen wie Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer werden ebenso mit eigenen Ständen vertreten sein wie der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI) und manche Anwaltskanzlei.

Vorträge und Rechtstipps

Auf zwei Bühnen wird es an beiden Messetagen außerdem Vorträge geben, beispielsweise zu den Themen Finanzierung, Vorsorgewohnungen, richtiges Vermieten, Rechtstipps rund ums (Ver-)Erben und Schenken von Immobilien etc. Auch für private Immobilienverkäufer gibt es den einen oder anderen Tipp. Als Referenten konnten Expertinnen und Experten aus der Wiener Immobilienszene gewonnen werden. Ein Ticket für zwei MessenDer Eintritt zur Wiener Immobilienmesse kostet an der Tageskassa 14 Euro, online können vorab Tickets um acht Euro gekauft werden. Ein Ticket für die "WIM" gilt auch für die parallel in den vier großen Hallen der Messe Wien stattfindende "Wohnen & Interieur". (red, 16.3.2018)