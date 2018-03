Porsche auf der Suche nach zusätzlichen Ertragsquellen

Nettogewinn von 3,1 Mrd. Euro eingefahren – Um rund eine halbe Milliarde mehr als im Jahr 2016

Stuttgart – Der deutsche Autobauer Porsche will in Zukunft deutlich mehr Geld jenseits seines Kerngeschäfts verdienen. "Wir müssen und werden Wachstumspotenziale neben dem eigentlichen Fahrzeuggeschäft schaffen", sagte Finanzvorstand Lutz Meschke am Freitag in Stuttgart. "Mittelfristig wollen wir einen zweistelligen Prozentsatz unseres Umsatzes mit digitalen Diensten erwirtschaften."

Am Renditeziel von mindestens 15 Prozent halte Porsche fest – auch wenn Digitalisierung, Elektrifizierung und Vernetzung viel Geld kosteten.

Porsche hat im vergangenen Jahr – dem erfolgreichsten der Geschichte – 23,5 Mrd. Euro Umsatz gemacht, um 5 Prozent mehr als 2016. Rund 246.400 Sport- und Geländewagen gingen zu den Kunden, vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Bei einem Ergebnis im laufenden Geschäft von 4,1 Mrd. Euro stieg die operative Rendite von 17,4 auf 17,6 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 3,1 Mrd. Euro. Das war um etwa eine halbe Milliarde mehr als 2016. Für 2018 strebt Porsche einen Umsatz auf etwa demselben Niveau an. Einen weiteren Sprung erwartet Meschke erst mit der Markteinführung des elektrischen Modells Mission E 2019.

Heuer stabilen Umsatz erwartet

Der Sportwagenbauer Porsche will den Umsatz heuer stabil halten und peilt 2019 den nächsten Wachstumsschub an. "Für 2018 streben wir eine Stabilisierung von Umsatz und Auslieferungen auf diesem hohen Niveau an", sagte Finanzvorstand Lutz Meschke am Freitag in Stuttgart mit Blick auf die Bestmarken des abgelaufenen Jahres. Den nächsten Sprung erwarte Porsche mit dem Elektrowagen Mission E, der 2019 als erstes rein elektrisches Fahrzeug der VW-Tochter auf den Markt kommen soll.

Porsche peilt bisher eine Jahresproduktion von 20.000 Einheiten für den Mission E an, denkt aber bereits über eine Erhöhung der Kapazitäten nach. Die Erwartungen richten sich dabei vor allem auf China, wo die Regierung die Elektromobilität vorantreibt. Auf der Automesse in Genf hat die VW-Tochter bereits die Studie für einen weiteren Ableger vorgestellt, den Elektro-SUV Mission E Cross Turismo, mit mehr als 500 Kilometern Reichweite.

Im abgelaufenen Jahr steigerte Porsche die Ertragskraft leicht und gehört mit einer operativen Rendite von 17,6 (Vorjahr 17,4) Prozent zu den profitabelsten Autobauern der Welt. (APA, 16.3.2018)