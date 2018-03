Der 17-Jährige hatte Stiche in Rücken, Bauch und Lunge erlitten

Matzendorf-Hölles/Wien – Das 17-jährige Opfer einer Messerattacke seines ein Jahr jüngeren Bruders in Matzendorf-Hölles in Niederösterreich war am Freitag nach Angaben des Wiener Krankenanstaltenverbunds außer Lebensgefahr. Der Zustand sei stabil, hieß es vom KAV.

Der Schüler war am Mittwoch durch Stiche in Rücken, Bauch und Lunge schwerst verletzt worden. Er wurde ins SMZ Ost nach Wien geflogen und notoperiert. (APA, 16.3.2018)