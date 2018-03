Radlobby Wien: Die Brigittenau hätte ein großes Potenzial für Radverkehr

In der Kerschensteinergasse im zwölften Bezirk endet der Mehrzweckstreifen im Bordstein, kritisiert Roither.

"Auch die Kerschensteinergasse ist eine Hauptradroute mit ungeschützten Radstreifen (Mehrzweckstreifen) bei hohen gefahrenen Geschwindigkeiten (erlaubt sind bis zu 50 km/h). An der Stelle, die am Foto zu sehen ist, geht sie in die Eibesbrunnergasse über, wo eine Lücke bis zur Unter-Meidlinger Straße klafft. Die Stelle des Anlagewechsels – direkt in der Kurve – ist äußerst ungünstig und kann zu knappen Manövern führen", so Romano. Bezirk und Stadt seien hier gefordert, die Lücke in der Eibesbrunnergasse zu schließen. "Sofort dabei helfen würde die überfällige Verordnung einer angemessenen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Ziel sollte sein, dass Jung bis Alt in der Eibesbrunnergasse und der Kerschensteinergasse entspannt Rad fahren können. Zumal hier ja ein wichtiger Eingang zum Bahnhof Meidling angesiedelt ist."