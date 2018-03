Lawrow kündigt Ausweisung britischer Diplomaten an

Russlands Außenminister: Werden diesen Schritt "natürlich" gehen – Russischer Botschafter spricht von "maximalem Druck" auf London

London/Moskau – Als Reaktion auf britische Sanktionen in der Giftanschlag-Affäre weist Russland britische Diplomaten aus. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Freitag, Russland werde diesen Schritt "natürlich" gehen. Weitere Angaben machte Lawrow zunächst nicht.

Die Nachrichtenagentur RIA hatte am Donnerstag bereits über geplante Ausweisungen von britischen Diplomaten berichtet, Lawrow hatte daraufhin allerdings zunächst nur gesagt, Russlands Antwort würde "sehr bald" kommen. Der russische Botschafter in Großbritannien, Alexander Jakowenko, kündigte an, sein Land werde "maximalen Druck" auf die britische Regierung ausüben.

Internationale Solidarität

Großbritannien hatte als Reaktion auf den Anschlag mit einem militärisch entwickelten Nervengift auf Skripal und seine Tochter in Großbritannien am Mittwoch 23 russische Diplomaten ausgewiesen. In einer gemeinsamen Erklärung hatten sich auch die Regierungen Deutschlands, der USA und Frankreichs hinter die britische Position gestellt, wonach Russland sehr wahrscheinlich hinter dem Attentat steht. Es gebe keine plausible andere Erklärung, hatten US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück.

Russland bestritt am Donnerstag auch die Herstellung sogenannter Nowitschok-Kampfstoffe. "Es gab weder in der Sowjetunion noch in Russland Programme zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe mit dem Namen Nowitschok", sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag laut Nachrichtenagentur Interfax.

Das Nervengift gelangte einem Bericht zufolge womöglich im Koffer der Tochter nach Großbritannien. Wie die Zeitung "Daily Telegraph" am Donnerstagabend meldete, prüfen die Ermittler derzeit die Theorie, dass ein Kleidungsstück oder ein Kosmetikum mit dem Gift imprägniert gewesen sein könnte, oder ein Geschenk, das im Haus von Skripal geöffnet worden sei. (APA, red, 16.3.2018)