Februar-Inflation bei 1,8 Prozent, Wohnungsmieten deutlich teurer

Auch die Kosten für Gaststätten und Hotels sind überdurchschnittlich gestiegen – Teuerung in Eurozone auf 1,1 Prozent gesunken

Wien – Die Inflation lag in Österreich im Februar unverändert bei 1,8 Prozent. Das gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Die Ausgaben für Wohnung, Wasser, Energie erwiesen sich als starke Preistreiber, auch die Kosten für Restaurants und Hotels erhöhten sich überdurchschnittlich. Insgesamt steuerten diese Posten rund 40 Prozent zum allgemeinen Preisauftrieb bei. Nach EU-Berechnungsmethode belief sich die Februar-Inflation auf 1,9 Prozent.

Die Ausgaben für Wohnung, Wasser, Energie stiegen im Jahresvergleich um durchschnittlich 2,0 Prozent. Wichtigster Preistreiber innerhalb dieser Gruppe waren Wohnungsmieten, die um 4,1 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Um 3,0 Prozent verteuerten sich auf Jahresssicht die Ausgaben für Restaurants und Hotels.

Bedeutend günstiger wurden Pauschalreisen, nämlich um 9,1 Prozent, was den Preisauftrieb im Bereich Freizeit und Kultur auf 0,5 Prozent drückte. Um 3,4 Prozent verringert haben sich die Preise im Bereich Nachrichtenübermittlung, hauptsächlich wegen günstigerer Telefondienste.

Täglicher Einkauf um 3,3 Prozent teurer

Die im Mikrowarenkorb enthaltenen Produkte des täglichen Einkaufes verteuerten sich im Februar im Jahresvergleich um 3,3 Prozent. Im Jänner waren es 4,5 Prozent. Butter verteuerte sich um 20,7 Prozent, Zeitungen wurden um 9,8 Prozent teurer. Tomaten verbilligten sich dagegen um 15 Prozent. Der wöchentliche Einkauf (Miniwarenkorb) kam um 3,0 Prozent teurer, hat die Statistik Austria berechnet.

Im Vergleich zum Vormonat waren im Schnitt sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Einkauf um 0,1 Prozent günstiger.

Rückläufige Teuerung in Eurozone

In der Eurozone ist die Inflation im Februar stärker gefallen als zunächst geschätzt. Die Teuerungsrate sank auf 1,1 Prozent. Damit korrigierte das Statistikamt Eurostat am Freitag eine frühere Schätzung nach unten, die 1,2 Prozent ergeben hatte. Im Januar lag die Inflation bei 1,3 Prozent. Mit dem dritten Rückgang in Folge ist die Teuerungsrate so niedrig wie seit über einem Jahr nicht mehr und entfernt sich damit weiter vom Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese strebt als optimalen Wert für die Wirtschaft knapp zwei Prozent an. (APA, Reuters, red, 16.3.2018)