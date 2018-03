Raptors feiern zehnten Sieg in Folge

Pöltl gegen Indiana verhältnismäßig unauffällig

Indianapolis – Die Siegesserie der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) hat in der Nacht auf Freitag (MEZ) in Indianapolis ihre Fortsetzung gefunden. Die Kanadier bezwangen die Pacers 106:99 und feierten den zehnten Erfolg hintereinander. Der Wiener Jakob Pöltl verzeichnete in exakt 16 Minuten Spielzeit vier Punkte, drei Rebounds und einen blockierten Wurf.

Die Raptors fixierten einmal mehr im Finish einen Sieg. Der Leader der Eastern Conference entschied das letzte Viertel bei den drittplatzierten Pacers 29:20 für sich. DeMar DeRozan (24) war der erfolgreichste Scorer seines Teams. Jonas Valanciunas (16 Punkte, 17 Rebounds) und Serge Ibaka (13 Punkte, elf Rebounds) schrieben jeweils doppelt zweistellig an. "Wir haben zu viele Turnover (20:8, Anm.) begangen, aber am Rebound dominiert (58:35, Anm.) und mit Fortdauer des Spiels immer besser verteidigt", kommentierte Pöltl die Fortsetzung der Siegesserie.

Rekord vor der Türe

Die Kanadier halten nun bei einer 51:17-Bilanz. Ihren bisher besten Grunddurchgang absolvierten sie 2015/16 mit damals 56 Erfolgen. Bei jetzt noch 14 ausstehenden Partien sollte diese Marke fallen. Bereits in der Nacht auf Samstag sind die Raptors wieder im Einsatz. Dann geht es im Air Canada Centre gegen die Dallas Mavericks.

Erfolgreicher als Toronto sind aktuell nur die Portland Blazers. Das 113:105 gegen die Cleveland Cavaliers war der bereits elfte Sieg hintereinander für das von CJ McCollum mit 29 Zählern angeführte Team aus Oregon. Die "Cavs", NBA-Champion des Jahres 2016, mussten sich trotz 35 Punkten 14 Rebounds und sechs Assists von LeBron James geschlagen geben.

Auch Rockets gewinnen

Die Houston Rockets bezwangen die Los Angeles Clippers 101:96 und bauten ihre Saisonbilanz auf 54:14 aus. James Harden erzielte 24 Punkte. Die San Antonio Spurs kehrten mit einem 98:93 gegen die New Orleans Pelicans und dem zweiten Sieg hintereinander auf einen Play-off-Platz im Westen zurück. (APA, 16.3.2018)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag: Indiana Pacers – Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit vier Punkten, drei Rebounds und einem blockierten Wurf in 16:00 Minuten) 99:106, Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 117:129, New York Knicks – Philadelphia 76ers 110:118, Houston Rockets – Los Angeles Clippers 101:96, Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 110:111, San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 98:93, Denver Nuggets – Detroit Pistons 120:113, Utah Jazz – Phoenix Suns 116:88, Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers 113:105