Casio bringt legendären Taschenrechner aus den Achtzigern zurück

SL-880 bleibt gegenüber dem Vorbild weitgehend unverändert – Für umgerechnet rund 15 Euro

Der aktuelle Retro-Trend in der IT-Branche treibt weiter seine Blüten: Casio hat einen "neuen" Taschenrechner angekündigt, der so manchem Kind der Achtziger Jahre bekannt vorkommen dürfte.

Revival

Beim SL-880 handelt es sich um eine Neuauflage des MG-880, der im Jahr 1980 auf den Markt kam. Sowohl Design als auch Funktionalität wurden exakt beibehalten, was auch bedeutet, dass ein Gimmick mit dabei ist, das dereinst einiges zur Beliebtheit des MG-880 beigetragen hat. Gibt es doch eine Art kleines "Space Invaders"-Spiel bei dem herannahende Zahlen abgeschossen werden müssen.

Verfügbarkeit

Natürlich fungiert der SL-880 aber auch als simpler Taschenrechner, der sowohl in einer batteriebetriebenen Variante als auch einer mit Solarpanel erhältlich ist. Der Taschenrechner soll bereits am 23. März für 2.000 Yen (rund 15 Euro) in den Handel kommen, Informationen zu einer Verfügbarkeit außerhalb Japans gibt es derzeit allerdings noch nicht.

boysandcakes Das Original, der MG-880, wurde 1980 erstmals veröffentlicht.

Trend

Im letzten Jahr hatte vor allem der finnische Hersteller HMD Global mit Retro-Hardware gepunktet. So hat man neben mittlerweile zwei Neuauflagen des Nokia 3310 unlängst auch das das Matrix-Telefon, Nokia 8110, wieder aufleben lassen. (red, 16.3.2018)