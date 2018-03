Morgen-Update für Freitag, den 16.3.2018: Türkis-blaue Budgetpolitik, Trump will Sicherheitsberater entlassen, "Rapper lesen Rapper"

Hier Ihr morgendlicher Nachrichtenüberblick

[Inland] Welche Rolle das Kickl-Kabinett in der BVT-Affäre spielte

Burschenschafter nach Liederbuchaffäre wieder im Verkehrsministerium

[Wirtschaft] Sparen für das schwarz-blaue Prestigeprojekt namens Entlastung

[International] Trump will offenbar auch Sicherheitsberater McMaster entlassen

[Userkommentar] "Der Arzt, der ich nie sein wollte": Ein Arzt des Wiener AKH berichtet, wie Patienten hocheffizient abgearbeitet werden

[Panorama] Projektleiterin des Wiener KH Nord wegen Energetik-Auftrags abgezogen

Einsatz der Fremdenpolizei in Tirol wirft Fragen auf

[Gesundheit] Studie: Nur die Hälfte der Österreicher schläft gut

[Kultur] "Rapper lesen Rapper": Woher kriegst du deine Rolex?!

[Liebesforum] Wie hat sich dein Sexleben in der Beziehung verändert?

[Wetter] Am Freitag überwiegen zunächst im ganzen Land die Wolken und vielerorts fällt Regen, Schnee ist erst oberhalb von 1000 bis 1200 m ein Thema. Am Nachmittag lockern die Wolken von Südwesten her auf, vom Bregenzerwald bis zum Waldviertel sind aber weitere Schauer einzuplanen. 7 bis 15 Grad

[Zum Tag] Am 16. März 1904 wurde die Buchausgabe des Schauspiels "Der Reigen" von Arthur Schnitzler von den deutschen Behörden verboten.