Gerüchte über Jemen-Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Huthis

Diplomaten und Politiker sprechen von Beratungen zwischen beiden Seiten – Sprecher der von Saudi-Arabien geführten Allianz weist Angaben zurück

Sanaa/Riad – Saudi-Arabien und die mit ihm verfeindeten Huthi-Rebellen führen nach Reuters-Informationen Geheimgespräche zur Beendigung des Kriegs im Jemen. Es gebe Beratungen zwischen beiden Seiten, erfuhr die Nachrichtenagentur von Diplomaten und Politikern aus dem Jemen. Huthi-Sprecher Mohammed Abdul-Salam habe direkt mit saudischen Vertretern in Oman kommuniziert. Die Huthis und die gegen sie kämpfende Militärallianz unter Führung Saudi-Arabiens wollten beide auf ein umfassendes Abkommen hinarbeiten. Ein Vertreter der von Saudi-Arabien unterstützten, international anerkannten Regierung des Jemen sei an den Gesprächen nicht beteiligt.

Ein Sprecher der Allianz wies die Angaben zurück. Saudi-Arabien führe keine Verhandlungen mit den Huthis. Von den Rebellen war keine offizielle Stellungnahme zu erhalten.

Im verarmten Jemen tobt seit drei Jahren ein Krieg. Die Huthis hatten die Hauptstadt Sanaa erobert, die jemenitische Regierung ging ins saudiarabische Exil. Saudi-Arabien griff in den Konflikt in seinem Nachbarland ein, weil es den Huthis vorwirft, mit dem Erzrivalen Iran gemeinsame Sache zu machen und dieser sich so Einfluss bis an die Landesgrenze des Königreichs zu sichern versuche. Die Huthis haben dementiert, dass der Iran ihnen helfe. (Reuters, 16.3.2018)