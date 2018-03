Trump will offenbar auch Sicherheitsberater McMaster entlassen

"Washington Post": Ablöse steht nicht unmittelbar bevor

Washington – Im Weißen Haus bahnt sich einem Medienbericht zufolge die nächste Umbesetzung eines Spitzenpostens an: US-Präsident Donald Trump habe beschlossen, seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster abzulösen, berichtete die "Washington Post" am Donnerstag unter Berufung auf fünf mit den Plänen vertraute Personen. Der Schritt stehe aber offenbar nicht umgehend bevor. Trump wolle vermeiden, McMaster zu demütigen. Außerdem wolle er erst sorgfältig einen Nachfolger auswählen. Das Präsidialamt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Erst am Dienstag hatte Trump Außenminister Rex Tillerson entlassen, weil er in einigen wichtigen politischen Fragen nicht die Meinung des Präsidenten teilte. Die Rede war von Nordkorea und dem Atomabkommen mit dem Iran, das Trump ablehnt. Kurz davor hatte der Nationale Wirtschaftsberater Gary Cohn seinen Rücktritt eingereicht, offenbar im Streit über Trumps Plan, Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen.

McMasters Besprechungen "zu lang"

McMaster ist bereits Trumps zweiter Nationaler Sicherheitsberater. Der Drei-Sterne-General war Michael Flynn nachgefolgt, der wegen falscher Angaben über seine Russland-Kontakte nach nicht einmal einen Monat im Amt seinen Hut nehmen musste. Zwischen McMaster und Trump hatte es auf persönlicher Ebene offenbar nie richtig funktioniert. Laut "Washington Post" beschwerte sich Trump, McMaster sei zu steif. Seine Lagebesprechungen seien zu lang und offenbar belanglos. Kürzlich habe Trump dann Stabschef John Kelly gesagt, dass McMaster ausgewechselt werden solle.

Der Bericht über das sich potenziell weiter drehende Personalkarussell belastete neben der Angst vor einem drohenden Handelskrieg den Dollarkurs und die Börsen in Asien, wo zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Freitag bereits gehandelt wurde. Aber auch ein Bericht der "New York Times" beunruhigte Anleger: Sonderermittler Robert Mueller nimmt demnach das Firmenimperium genauer unter die Lupe, das Trump bis zum Antritt als Präsident leitete. Mueller fordert dem Bericht nach die Herausgabe von Dokumenten, bei denen es auch um Verbindungen zu Russland gehen soll. (Reuters, 16.3.2018)