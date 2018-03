Nordkorea-Spekulationen nach Schweden-Besuch von Außenminister

Schwedisches Außenamt: Beratungen zwischen Ri und Wallström über Sicherheitslage und diplomatische Vertretung

Seoul/Stockholm – Die Reise des nordkoreanischen Außenministers nach Schweden hat Spekulationen über den Austragungsort des geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un angefacht. Die staatlichen Medien in Nordkorea berichteten am Donnerstag, dass der Besuch von Außenminister Ri Yong-ho den bilateralen Beziehungen zu Schweden und anderen Themen von gemeinsamen Interesse diene. Ri wollte sich mit seiner Amtskollegin Margot Wallström beraten.

Der auf zwei Tage angesetzte Besuch schürte Spekulationen, dass er der Vorbereitung eines Gipfeltreffens von Trump und Kim in Schweden dienen könnte. Ein Sprecher des schwedischen Außenministeriums sagte, bei den Beratungen zwischen Ri und Wallström gehe es um die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und um die diplomatische Vertretung des EU-Landes in dem weitgehend isolierten Staat. Die USA haben in Nordkorea keine diplomatische Vertretung, weshalb gegebenenfalls andere Ländern als Vermittler auftreten müssen. Trump hatte sich vor einer Woche zu einem Treffen mit Kim bereiterklärt, um den Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm zu lösen. (Reuters, 15.3.2018)