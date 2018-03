Laudamotion stellt Flugplan und ihr neues Konzept vor

Diverse Ferienziele von Wien, Mallorca von Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz – Essen und Gepäck sind extra zu bezahlen

Wien – Eigentlich wollte Niki Lauda erst am Freitag bei einer Pressekonferenz seine Vorhaben für die neue Fluggesellschaft Laudamotion vorstellen – doch nun hat das Nachfolgeunternehmen der Niki schon jetzt seine Homepage mit dem Flugplan (.pdf) für den Sommer freigeschaltet. Aus den Daten geht hervor, dass die neue Fluglinie alle österreichischen Flughäfen außer jenem in Klagenfurt besuchen wird. Angeflogen werden von Wien aus Ferienziele in Spanien, Griechenland und Italien. Von Salzburg, Linz, Innsbruck und Graz aus ist Palma de Mallorca das einzige Ziel.

Darüber hinaus wird das Unternehmen – wie schon bisher bekannt – von mehreren deutschen Flughäfen und von Zürich und Basel aus abheben. Landen werden die Flugzeuge auch in diesem Fall auf Ferieninseln und in populären Urlaubsorten.

Wenig inklusive

Außerdem geht aus der Homepage hervor, dass es bei der neuen Fluglinie drei Buchungsklassen geben wird – eine "Economy Class Light", bei der lediglich 6 Kilogramm Handgepäck dabei sind, eine "Economy Class Classic" mit zusätzlich 20 Kilogramm aufzugebendem Gepäck sowie eine Premium Class. Bei Letzterer sind neben etwas mehr Gepäck auch Zeitschriften, Essen und Getränke, Sitzplatzauswahl und ein freier Mittelplatz inkludiert. Gäste der beiden Economy-Klassen werden – entgegen früheren Ankündigungen Laudas – doch für Essen und Getränke zur Kasse gebeten.

Wie sich der Flugplan nach dem Sommer entwickeln wird, war vorerst nicht zu erfahren. Allerdings hieß es schon vor einigen Wochen, das Unternehmen werde sich auch weiterhin vor allem auf Urlaubsziele konzentrieren. Schon vergangene Woche hatte Laudamotion Flug- und Landerechte für 600 Verbindungen abgegeben, die Vorgänger-Airline Niki noch innegehabt hatte. Man habe dafür keine Verwendung mehr, teilte der Geschäftsführer der Flugplankoordination, Wolfgang Gallistl, dazu dem STANDARD mit. Die Flotte von Laudamotion ist deutlich kleiner als jene der Niki.

Verhandlungen über Kollektivvertrag

Zudem stehen noch weitere Verhandlungsrunden mit der Gewerkschaft GPA-djp auf dem Plan. Ein erstes Treffen am Dienstag, bei dem Gespräche über einen Kollektivvertrag aufgenommen wurden, hat es bereits gegeben. Dabei sei es vor allem um die weitere Vorgangsweise gegangen, das Gespräch sei konstruktiv verlaufen, sagte Karl Dürtscher von der GPA-djp im Anschluss auf Anfrage der APA.

Es gebe auf beiden Seiten die Bereitschaft, "möglichst zeitnah" zu einem Kollektivvertrag zu kommen. Dürtscher hofft auf eine Einigung bis zum Sommer. Inhaltlich solle die neue Arbeitsvereinbarung auf den Abmachungen der Fluglinie Niki aufbauen, die von Laudamotion übernommen wurden. Dürtscher hofft auf eine Vereinbarung, die "im Korridor" der Kollektivverträge bei AUA und Eurowings (geplant) liegen. Auch gebe es die Zusage Niki Laudas, dass es nach der Vereinbarung eines Kollektivvertrags bei Laudamotion keine Leiharbeiter mehr geben werde. Der KV solle auch auf diese Beschäftigten angewendet werden, spätestens dann würden steuerliche Vorteile der Leiharbeit wegfallen. Auch könnten spezielle Anforderungen der Luftfahrt im KV geregelt werden. (red, APA, 15.3.2018)