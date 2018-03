Kraft in Trondheim Zweiter, Stoch souverän

Weltcup-Führender aus Polen verbessert im ersten Durchgang Schanzenrekord

Trondheim – Stefan Kraft hat sich am Donnerstag im Skisprung-Weltcupbewerb in Trondheim wie schon zuletzt in Oslo an der zweiten Stelle klassiert. Nach Flügen auf 141,5 und 138 Meter musste der Salzburger nur dem überlegenen Kamil Stoch um 17 Punkte den Vortritt lassen.

Der polnische Weltcup-Führende hatte im ersten Durchgang mit 146 Metern Schanzenrekord aufgestellt und war anschließend bei 141 Metern gelandet.

Dritter wurde der Norweger Robert Johansson (145,5/136 m) 0,4 Punkte hinter Kraft. (APA, 15.3. 2018)