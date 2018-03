Anzeigebildschirme am Berliner Chaosflughafen schon veraltet

Der Flughafen BER sorgt wieder für Schlagzeilen: 750 Monitore müssen vor der Eröffnung ausgetauscht werden

Berlin – Der Berliner Hauptstadtflughafen (BER) ist noch lange nicht in Betrieb, da müssen schon 750 Monitore für die Fluggastinformation ausgetauscht werden. Die Bildschirme im Hauptterminal seien sechs Jahre lang mit der allgemeinen Stromversorgung in dem Gebäude mitgelaufen, die meisten hätten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sagte Flughafensprecher Hannes Stefan Hönemann am Donnerstag. Die Monitore seien 2012 vor der damals geplanten Eröffnung eingebaut worden, die nach mehreren Verschiebungen nun für Herbst 2020 angepeilt wird.

Etwa 100 Bildschirme seien noch funktionstüchtig und sollten künftig in den alten Flughäfen Tegel und Schönefeld eingesetzt werden. Die übrigen würden entsorgt. Die Austauschaktion koste rund 500.000 Euro.



Nicht für Privatgebrauch geeignet

Hönemann sagte, es handele sich um Industriemonitore. Diese seien selbst dann nicht für den Privatgebrauch geeignet, wenn sie noch in Ordnung seien: "Sie haben auf ihrer Rückseite andere Anschlüsse, arbeiten mit anderer Software und besitzen keine eigene Stromversorgung", erläuterte der Sprecher. Über den Austausch hatte zuvor die Zeitung "B.Z." berichtet.

Baufirma düpiert Abgeordnete

Unterdessen hat das Verhalten der BER-Baufirma Caverion bei Berliner Abgeordneten für Unmut gesorgt. Die Firma hatte niemand zu einer Anhörung im Berliner Abgeordnetenhaus geschickt. "Da haben manche offensichtlich den Schuss noch nicht gehört", sagte der Vorsitzende Jörg Stroedter (SPD) im Unterausschuss Beteiligungsmanagement. "Die Firma Caverion ist trotz Einladung nicht gekommen." Der technische Gebäudeausrüster baut im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens unter anderem Sprinklerleitungen.

Caverion und die Flughafengesellschaft hatten sich im Dezember geeinigt, die Sprinkler bis August 2018 fertigzustellen. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sagte im Ausschuss, dies verzögere sich bis Jahresende. Er betonte gleichwohl, er sei zufrieden mit den Leistungen der Firma. (red, dpa, 15.3.2018)