Historischer Kalender – 22. März

1673 – In England werden Nicht-Anglikaner von der militärischen und zivilen Ämterlaufbahn ausgeschlossen.

1808 – Zar Alexander I. proklamiert die Vereinigung Finnlands mit Russland. (1809 wird Finnland autonomes Großfürstentum innerhalb des Russischen Reiches.)

1848 – In Ungarn wird ein liberales Ministerium (Regierung) unter Graf Lajos Batthyany gebildet. (Batthyany wird am 6.10.1849 hingerichtet).

1848 – In Venedig bemächtigt sich der Revolutionär Daniele Manin des Arsenals, ruft die "Republik San Marco" (bis 24.8.1849) aus und wird am 23.3. deren Regierungschef.

1928 – Im Berliner UFA-Palast am Zoo wird Fritz Langs Film "Spione" uraufgeführt.

1933 – Baubeginn des ersten ständigen Konzentrationslagers (KZ) in Dachau durch Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Es besteht bis zur Befreiung durch amerikanische Truppen am 29.04.1945 und ist das einzige, in den zwölf Jahren der NS-Herrschaft durchgehend bestehende Konzentrationslager.

1948 – Der US-Kongress billigt das Abkommen über die Soforthilfe für Österreich mit einer Gesamtsumme von 57 Millionen Dollar. 20 Millionen entfallen auf Getreide.

1948 – Im sowjetischen Sektor Berlins erscheint erstmals die "National-Zeitung", die offen darauf hinarbeitet, ehemalige NSDAP-Mitglieder für die Ziele der SED zu gewinnen.

1953 – Bundespräsident Theodor Körner lehnt die von der ÖVP gewünschte Bildung einer Drei-Parteien-Regierung mit der SPÖ und unter Einbeziehung des VdU (Verband der Unabhängigen), Sammelbecken ehemaliger NSDAP-Gefolgsleute und Vorgänger-Organisation der FPÖ, ab.

1963 – Der britische Heeresminister John Profumo beteuert vor dem Unterhaus, keine "unschickliche" Beziehung zu dem 21-jährigen Callgirl Christine Keeler gehabt zu haben. (Am 5.6. muss er zurücktreten. Keeler war gleichzeitig mit einem sowjetischen Diplomaten liiert).

1968 – Nach seinem Sturz als KP-Chef (am 5.1.) muss Antonin Novotny auch als tschechoslowakischer Staatspräsident zurücktreten. (Am 30.3. wird General Ludvik Svoboda zu seinem Nachfolger gewählt.)

1973 – Die USA stoppen ihren Truppenabzug aus Südvietnam und fordern die Freilassung von Kriegsgefangenen auch in Laos.

1983 – Der Kandidat der Arbeiterpartei, Chaim Herzog, wird als Nachfolger von Yitzhak Navon zum israelischen Staatspräsidenten gewählt.

1988 – Frankreichs sozialistischer Staatspräsident Francois Mitterrand gibt seine Wiederkandidatur bekannt. Gegen ihn geht Premierminister Jacques Chirac, Chef der Neogaullisten, ins Rennen.

1993 – Der Verfassungsgerichtshof bestätigt das in Wien bestehende System von amtsführenden und nichtamtsführenden Stadträten.

1998 – Das europäische Airbus-Konsortium wird größter Flugzeuglieferant durch einen Großauftrag (179 Verkehrsjets für lateinamerikanische Staaten).

2003 – Irak-Krieg: Das amerikanisch-britische Invasionsheer setzt seinen Vormarsch von Kuwait aus fort. Die Millionenstadt Basra wird umzingelt.

Geburtstage:

Antonio Francesco Grazzini, ital. Dichter (1503-1584)

Jochen Klepper, dt. Schriftsteller (1903-1942)

Cheddi Jagan, ehem. Präsident von Guyana (1918-1997)

Marcel Marceau (eigtl. Mangel), frz. Pantomime (1923-2007)

Esmat Abdel Meguid, ägypt. Politiker (1923-2013)

Florian Kuntner, öst. kath. Theologe; 1977-1994

Weihbischof von Wien und Titularerzbischof von Hirina (1933-1994)

Vera Linhartova, tschech. Schriftst. (1938- )

Sir Andrew Lloyd Webber, brit Komp. (1948- )

Dagmar Havlova, ehem. tschech. First Lady (1953- )

Todestage:

Ilja Selwinski, sowj. Schriftst. (1899-1968)

Mike Todd, US-Filmproduzent (1907-1958)

(APA, 22.3.2018)