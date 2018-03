Historischer Kalender – 21. März

1098 – In Citeaux in Frankreich gründet der später heilig gesprochene Robert von Molesme das Mutterkloster der Zisterzienser, die als Reformbewegung aus dem Benediktinerorden hervorgingen.

1418 – Das Konstanzer Konzil (das seit 1414 tagt) erlässt sieben Reformdekrete. Die meisten bleiben unausgeführt.

1793 – Die neu proklamierte Mainzer Republik beschließt ihre Angliederung an Frankreich.

1818 – König Friedrich Wilhelm III. von Preußen beschließt, sein gegebenes Verfassungsversprechen nicht einzulösen.

1848 – Der dänische König Frederik VII. verfügt die Annexion des Herzogtums Schleswig. Sie führt zum Krieg mit dem Deutschen Bund.

1913 – Der evangelische Theologe und Arzt Albert Schweitzer verlässt seinen Heimatort Günsbach im Elsass und reist nach Gabun (Französisch-Äquatorialguinea), wo er in Lambarene ein Tropenspital für die einheimische Bevölkerung gründet.

1918 – Beginn der deutschen Frühjahrs-Großoffensive in der Picardie auf einer Frontbreite von 70 Kilometern mit dem Ziel, die Briten von den Franzosen zu trennen.

1933 – In einem Staatsakt in der Potsdamer Garnisonskirche konstituiert sich der neue deutsche Reichstag. Hitler will damit symbolisch an preußische Traditionen anknüpfen, um die Militärspitze für sein Regime zu gewinnen. Die gewählten kommunistischen Abgeordneten sind ausgeschlossen.

1943 – Im Berliner Zeughaus misslingt ein Attentatsversuch von Rudolf Christoph von Gersdorff auf Hitler mit einer Zeitzünderbombe, da der Diktator dem Besuch einer Ostfront-Ausstellung nur acht Minuten widmet.

1948 – Die Arabische Liga beschließt, sich der von der UNO beschlossenen Teilung Palästinas mit allen Mitteln zu widersetzen.

1978 – In Südrhodesien (Simbabwe) wird eine von der weißen Minderheit dominierte, international nicht anerkannte Übergangsregierung unter dem schwarzen Bischof Abel Muzorewa gebildet.

1983 – Die EG-Staaten beschließen eine Neuordnung des Europäischen Währungssystems (EWS): die Deutsche Mark wird um 5,5 Prozent auf-, der französische Franc um 2,5 Prozent abgewertet.

1993 – Parlamentswahlen in Frankreich: Schwere Niederlage der regierenden Sozialisten unter Premierminister Pierre Beregovoy. Die von den Neogaullisten angeführte bürgerliche Opposition erringt die absolute Mandatsmehrheit in der Nationalversammlung.

2003 – US-amerikanische und britische Truppen besetzen am zweiten Tag des Irak-Krieges mehrere Ortschaften. Sie stoßen auf teilweise heftigen Widerstand. Frankreich lehnt auf dem EU-Gipfel in Brüssel jedes UNO-Mandat für eine Nachkriegsverwaltung im Irak ab, das die Invasion nachträglich legitimieren würde.

2003 – Die nach dem Ende der Apartheid eingesetzte südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission unter Leitung des Friedensnobelpreisträgers Erzbischof Desmond Tutu beendet ihre Tätigkeit.

2008 – Als sechstes Mitgliedsland der EU ratifiziert Bulgarien durch eine Abstimmung des Parlaments den EU-Reformvertrag. Der "Vertrag von Lissabon" tritt am 01.12. 2009 in Kraft.

Geburtstage:

Jean Paul, dt. Schriftsteller (1763-1825)

Sabiha Gökcen, türk. Pilotin; erste Kampfpilotin der Welt (1913-2001)

Emil Breisach, öst. Medienexperte (1923-2015)

Rezsö Nyers, ung. Politiker (1923- )

Peter Hacks, dt. Dramatiker (1928-2003)

Walter Maria Förderer, schwz. Architekt (1928-2006)

Klara Köttner-Benigni, öst. Schriftstellerin, Publizistin und Naturschützerin (1928-2015)

Michael Heseltine, brit. Politiker (1933- )

Abolhassan Bani-Sadr, iran. Exilpolitiker (1933- )

Fritz Pleitgen, dt. Fernsehjournalist (1938- )

Gary Oldman, britischer Schauspieler (1958- )

Michael Maier, öst. Journalist (1958- )

Todestage:

Poul Martin Möller, dän. Schriftsteller (1794-1838)

Paul Rivet, frz. Ethnologe (1876-1958)

Siegfried Weyr, öst. Maler, Grafiker und Journalist (1890-1963)

Hans Fronius, öst. Grafiker u. Maler (1903-1988)

Cearbhall O'Dalaigh (Carroll O'Daly), irischer Staatspräsident 1974-76 (1911-1978)

Sebastiano Baggio, ital. Kardinal (1913-1993)

(APA, 21.3.2018)