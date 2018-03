Russland bestreitet Entwicklung von Nervengift Nowitschok

Vize-Außenminister: Weder in Sowjetunion noch in Russland Programme zur Entwicklung des Giftes

Moskau – Russland hat im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal die Herstellung sogenannter Nowitschok-Kampfstoffe bestritten. "Es gab weder in der Sowjetunion noch in Russland Programme zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe mit dem Namen Nowitschok", sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Donnerstag laut Nachrichtenagentur Interfax.

Die britische Regierung verdächtigt Russland, an dem Anschlag auf Skripal und dessen Tochter beteiligt gewesen zu sein. Nach britischen Angaben wurden sie Opfer des Nervengifts Nowitschok, das in der früheren Sowjetunion entwickelt worden war.

Westliche Medien hatten seit Mitte der 1990er-Jahren über die Existenz des Giftes berichtet. Im Jahr 1992 machte der Chemiker Wil Mirsajanow in einem Zeitungsartikel das geheime Chemiewaffenprogramm der Sowjetunion öffentlich, und sprach dabei auch über Nowitschok. In der Folge wurde Mirsajanow wegen Hochverrats inhaftiert, 1994 nach einem Prozess jedoch freigelassen. Ihm wurde die Ausreise erlaubt, seither lebt er in den USA. (APA, 15.3.2018)