"3" bringt neuen Billigtarif

Österreichische Mobilfunkkunden dürfen sich weiterhin über sinkende Preise freuen.

Österreichische Mobilfunkkunden dürfen sich weiterhin über sinkende Preise freuen. Für das Geschäft zu Ostern wurden in den letzten Wochen wurden zahlreiche Tarife verbessert.

Neuer Tarif

Vor Ostern bietet der Handynetzbetreiber "3" einen neuen Tarif an. Kunden, die bis zum 25. April 2018 den Tarif Top Sim M um 14 Euro aktivieren, "erhalten den GIGA Bonus mit zusätzlichen 10 GB Datenvolumen ohne Aufpreis als Zugabe", so das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung.

Top SIM M inkludiert regulär unlimitierte Minuten und SMS österreichweit und in allen anderen EU Ländern sowie 4 GB österreichweit und in der EU – ohne Handy und ohne Bindung. Mit dem Angebot will sich "3" gegenüber Diskontern positionieren, die seit drei Jahren den Markt aufmsichen. (red, 15.3. 2018)