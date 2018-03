TV- und Radiotipps für Freitag, 16. März

Dennstein & Schwarz, Ku'damm 56, Stephen Hawking – Die Suche nach dem Anfang der Zeit, Universum History: Auf der Suche nach Hitlers Volk, Tracks Aspekte und Ku'damm 56

18.30 MAGAZIN

Heute konkret 30 Jahre Tierschutz mit Vier Pfoten, Gründer Helmut Dungler ist Gast im Studio bei Martina Rupp. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Kleiderschrank der Zukunft Durchschnittlich 80 Teile kaufen Konsumenten pro Jahr und werfen genauso viele wieder weg – viermal so viel wie noch vor 20 Jahren. Bis 20.15, Arte

20.15 STERBEN UND ERBEN

Dennstein & Schwarz (Ö 2018, Michael Rowitz) Dumm gelaufen ist es für Schnöseladelfamilie Dennstein: Der dahingeschiedene Graf hinterlässt im schönen Ausseerland einen Teil seines Vermögens einem Sohn, von dem der Rest der Familie nichts wusste! Große Aufregung, schließlich will man nicht gern den Kuchen teilen. Kampfeslustig schmeißt sich Maria Happel als Grafengattinanwältin in den Ring, schnell steht ihr mit Martina Ebm eine ebenbürtige Gegnerin gegenüber. Routinierter Schwank nach dem Drehbuch von Konstanze Breitebner, mit prominenter Besetzung, zum Beispiel Johannes Krisch als grantelnder Grafenvater – gut, wie immer. Bis 21.45, ORF 1

20.15 VOR 60 JAHREN

Ku'damm 56 (D 2016, Sven Bohse) Mutter Caterina (Claudia Michelsen), eine Tanzschulbesitzerin vom Typ Fräulein Rottenmeier, hätte sich so sehr gewünscht, dass ihre drei Mädels brave Hausfrauen werden. Doch keine hat dafür das Talent. "Ich kann das nicht mit den Klößen und der Kochwäsche", sagt Helga (Maria Ehrich). Nix also mit "Üb immer Treu und Redlichkeit". "Fernsehereignis" 2016, das ein wenig zu sehr auf Fifties-Optik setzt und dem darob die Geschichte in den Hintergrund geraten ist. Am Sonntag folgt die Fortsetzung im ZDF. 0.55, 3sat

foto: swr / ard

20.15 IN MEMORIAM

Stephen Hawking – Die Suche nach dem Anfang der Zeit (GB 2004, Philip Martin) BBC-Produktion über den am Mittwoch verstorbenen Physiker mit einem sehr bekannten Hauptdarsteller: Benedict Cumberbatch spielt das Genie, bei dem die unheilbare Nervenkrankheit ALS diagnostiziert wird. Bis 21.45, Arte

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Auf der Suche nach Hitlers Volk (2) Saul Kussiel Padover führte als Angehöriger der Abteilung für Psychologische Kriegsführung der US-Armee im Jahr 1944 Gespräche mit deutschen Kriegsgefangenen. Die meisten waren immer noch bereit, bedingungslos für das "Dritte Reich" zu kämpfen. Bis 23.25, ORF 2

23.15 MAGAZIN

Tracks Themen des Musikmagazins: 1) Matangi/Maya/M.I.A. 2) Wobbling Art von Esteban Diácono. 3) Techno in Polen – Rave hard bei 200 bpm! 4) Hirtenrap aus dem Süden Afrikas. 5) Khidr Collective – Sprachrohr einer jungen muslimischen Kunstszene. 6) Rashaad Newsome – Voguing meets politics. 7) Live: Badbadnotgood. Bis 0.00, Arte

23.20 MAGAZIN

Aspekte Themen des Kulturmagazins: 1) Wie rechts ist die Literatur? Report von der Buchmesse Leipzig. 2) Wie demokratisch bleibt Rumänien? Unterwegs im Gastland der Buchmesse. 3) Ihr Auftrag: Mord. Geschichte des politischen Attentats. 4) Neu im Kino: Zwei Herren im Anzug. Josef Bierbichlers Romanverfilmung, dazu ist Hauptdarstellerin Martina Gedeck zu Gast. 5) Sayaka Murata: Die Ladenhüterin. Roman aus Japan. Bis 0.05, ZDF