US-Sanktionen gegen Russland wegen Wahlbeeinflussung

Als Antwort auf mutmaßliche Einflussnahme auf Präsidentschaftswahlen – Moskau kündigt Vergeltung an

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat Sanktionen gegen Russland verhängt, berichten Washington Post und New York Times. Hintergrund ist die Causa um die mutmaßlich russische Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen 19 Personen und fünf Organisationen, teilte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Washington mit.

Betroffen sind mehrere Offizielle des russischen Geheimdienstes GRU. Das Ministerium erklärte, der GRU und das russische Militär seien "direkt" in die Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl 2016 involviert gewesen.

"Die Regierung geht gegen russische Cyber-Aktivitäten vor, was versuchte Einmischung in die US-Wahlen, schädliche Cyper-Attacken und Eindringen in kritische Infrastrukturen einschließt", teilte Finanzminister Steve Mnuchin am Donnerstag mit. Zusätzliche Sanktionen seien gegen russische Regierungsvertreter und Oligarchen vorgesehen.

Gegenmaßnahmen in Arbeit

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda eingemischt hat. Dies habe später zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Russland bestreitet die Einmischung.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow hat in einer ersten Reaktion Vergeltung seines Landes angekündigt. Ihn zitierte nur wenige Minuten nach Bekanntwerden der US-Strafmaßnahmen der staatliche Agentur Interfax. (Reuters, red, 15.3.2018)