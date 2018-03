Mindestens acht Tote bei Absturz von Hubschrauber des Militärs im Senegal

Zwölf Menschen verletzt

Dakar – Beim Absturz eines Militärhubschraubers im westafrikanischen Senegal sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere zwölf Menschen seien verletzt worden, einige schwer, teilte die Regierung in der Nacht zum Donnerstag mit.

Das Unglück hatte sich demnach am Mittwochabend in der Nähe des Ortes Missirah ereignet. Wieso der Mi-17-Transporthubschrauber russischer Bauart abstürzte, blieb zunächst unklar. Sechs Menschen starben noch am Unfallort, zwei weitere erlagen später in der nahen Stadt Kaolack ihren Verletzungen, wie Krankenhausdirektor Saliou Sall erklärte. (APA, 15.3.2018)