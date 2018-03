T-Mobile "HomeNet" kombiniert Internet für zuhause und unterwegs

Neues Angebot bietet zusätzlich zu stationärer Internetanbindung Datenvolumen, welches mobil genutzt werden kann

T-Mobile möchte sein Breitbandangebot expandieren. So soll das neue "HomeNet Hybrid" die Möglichkeit bieten, LTE- und Leitungsanbindung zu bündeln. Im städtischen Raum, wo ein Breitbandanschluss gegeben ist, sollen so schnellere Geschwindigkeiten möglich sein, wie das Unternehmen in einer Presseaussendung schreibt.

Neu ist auch das Angebot "Familybites": Jeder "HomeNet"-Kunde bekommt monatlich ein Datenvolumen von 20 Gigabyte zur mobilen Nutzung, welches im gesamten Haushalt. Kunden mit bereits bestehendem Mobilfunkvertrag bei T-Mobile können das Angebot sofort nutzen, andere können eine zusätzliche SIM-Karte erwerben, um auf das Volumen zuzugreifen. "So kann beispielsweise ein iPad oder Tablet mit einer zusätzlichen SIM-Karte um 1,99 Euro auf diese 20 GB zugreifen, ohne einen separaten Mobilfunkvertrag für das Gerät abzuschließen", schreibt das Unternehmen. Bei Bedarf kann es auch erweitert werden. (red, 15.3.2018)