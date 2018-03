Hacker kann Touchbar von Macbooks manipulieren

Auf der Pwn2Own-Konferenz demonstriert Samuel Groß, auch bekannt als 5aelo, einen Safari-Exploit

Der berüchtigte Hacker 5aelo, bürgerlich als Samuel Groß bekannt, hat es auf der Pwn2Own-Konferenz geschafft, die Touchbar eines Macbooks zu manipulieren. Dafür nutzte er eine Lücke in Apples Safari-Browser, durch die er in das macOS-Betriebssystem eindringen konnte. Als Belohnung erhielt Groß 65.000 Dollar und sechs Punkte im Kampf um den "Master of Pwn".

Funktionstasten

Apple hat die Touchbar bei seinem neuesten Macbook eingeführt. Sie ersetzt die Funktionstasten mit einer digitalen Leiste, auf der unterschiedliche Buttons erscheinen können – je nach ausgewähltem Programm. Die Lücke dürfte vermutlich mit dem nächsten Update geschlossen werden. (red, 15.3.2018)