A1 bringt Internet-der-Dinge-Entwicklungslabor

In Wien sollen Start-Ups die Möglichkeit haben, Prototypen zu testen

A1 hat, gemeinsam mit Nokia, ein Entwicklungslabor für Internet of Things (IoT) in Wien gegründet. Dieses soll speziell Jungunternehmer und Start-Ups die Möglichkeit geben, Prototypen "mit voller Kontrolle von Umgebung, Prozessen und Konnektivität" zu testen, wie das Unternehmen in einer Presseaussendung schreibt. A1-Berater sollen Interessierten bei der Einrichtung der Laborausrüstung und beim Vorbereiten der Testverfahren helfen. Ziel von A1 sei es, Anwendungen für alle Lebensbereiche zu entwickeln. Als Beispiele werden etwa die Nutztierhaltung oder die Steuerung von Drohnen genannt.

Weiters kooperiert A1 mit Bildungseinrichtungen. Studierende der FH OÖ Campus Hagenberg sollen Zugang zu Softwareplattformen und "neuester Technologie" erhalten, so das Unternehmen. Außerdem herrsche eine Forschungspartnerschaft mit dem Institute of Telecommunications der TU Wien, wo wesentliche Aspekte von 5G erforscht werden. (red, 15.3.2018)