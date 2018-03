Spotify arbeitet an eigener Spracherkennung

Momentan wird eine eigene Funktion zur Sprachsteuerung getestet, womöglich in Zusammenhang mit smartem Lautsprecher

Spotify hat gegenüber Techcrunch bestätigt, eine eigene Sprachsteuerung zu testen. Momentan kann der Musikstreaming-Dienst etwa über Amazon Alexa beim smarten Lautsprecher Echo bedient werden. Vor wenigen Tagen gab es erste Gerüchte, dass Spotify selbst ein derartiges Gerät entwickelt. Die Etablierung eines eigenen Spracherkennungs-Dienstes wäre da naheliegend.

Klage in Milliardenhöhe

Spotify will in wenigen Wochen an die Börse gehen. Wie TheVerge berichtet, hat der Musikstreaming-Dienst noch eine Reihe von Klagen anhängig. So will ein Musikverlag über 1,6 Milliarden Dollar von Spotify. Das Unternehmen schreibt regelmäßig hohe Verluste, obwohl es schon 71 Millionen Zahlende Kunden aufweist. (red, 15.3.2018)