Regime kontrolliert Hauptort der Ostghouta, 12.000 geflohen

Größte Flüchtlingsgruppe seit Beginn der Offensive – Syrische Armee steht kurz vor Einnahme der letzten Rebellenhochburg

Damaskus – Mehr als 12.000 Zivilisten nach Angaben aus dem Umfeld der Opposition am Donnerstag aus der syrischen Region Ostghouta geflohen. Das sei die größte Flüchtlingsgruppe seit Beginn der Offensive der Regierungstruppen im vergangenen Monat, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Die Menschen seien über den Grenzübergang Hammuriye in Auffanglager nahe der Hauptstadt Damaskus gebracht worden, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Deutschen Presse-Agentur. Die Kämpfe in dem Gebiet gingen unterdessen weiter. Hammuriye, der Hauptort des Gebiets Ostghouta, soll sich nunmehr unter der Kontrolle der Regierungstruppen befinden. Abdel Rahman erklärte gegenüber AFP, das Regime kontrolliere bereits zur Gänze die Kleinstadt, nachdem sich die Rebellen der Gruppe Faylaq al-Rahman zurückgezogen hätten und der Großteil der Zivilisten geflohen seien. Die Angaben der in London ansässigen Organisation können nicht überprüft werden.

70 Prozent unter Assad-Kontrolle

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA verbreitete Fotos von Menschen, die angeblich die Region verlassen haben. Auf dem Bildmaterial waren vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen zu sehen. SANA spricht von "Tausenden Menschen", die russische Nachrichtenagentur Tass von 4000 Zivilisten seit Beginn der humanitären Feuerpause am Donnerstag. Bis zum Ende des Tages sollen rund 13.000 Menschen das Gebiet verlassen, sagte ein russischer Sprecher. Im Norden kamen 25 Lastwagen mit 340 Tonnen Lebensmitteln für die Bevölkerung in die eingekesselte Region voran, teilten das Rote Kreuz und der Rote Halbmond am Donnerstag mit.

Die von Russland unterstützten Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad stehen offenbar kurz vor der Einnahme der letzten größeren Rebellenhochburg nahe der Hauptstadt Damaskus. 70 Prozent seien bereits unter der Kontrolle des Regimes, berichtet die Beobachtungsstelle. Assad hatte Mitte Februar eine großangelegte Luft- und Bodenoffensive gestartet. Seither wurden nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1.100 Zivilisten getötet. Laut UN-Schätzungen sind dort rund 400.000 Menschen eingeschlossen.

Extremisten unter Rebellen

Die Lage in der Ostghouta ähnelt der in der einstigen Rebellenhochburg Aleppo, auch im Ausmaß der Kriegsverbrechen und der humanitären Katastrophe. Die Zermürbung der Zivilisten ist Teil der Kriegsführung. Wie in Aleppo ist die Rechtfertigung dafür aber die Präsenz von extremistischen Elementen unter den verschiedenen Rebellengruppen, die nicht unter die etwaigen Waffenruhevereinbarungen fallen: die Gruppe Hay'at Tahrir al-Sham, eine Abspaltung der früheren Nusra-Front (Jabhat al-Nusra), die sich ganz offen zu Al-Kaida bekannt hat. Von der ebenfalls ziemlich radikalen Gruppe Jeish al-Islam und der Al-Rahman-Legion wird verlangt, dass sie sich von ihrer Allianz mit den Jihadisten lossagen. (APA, AFP, red, 15.3.2018)