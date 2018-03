Kriechmayr gewinnt in Aare auch Super-G

Österreicher erweist sich als Spezialist für WM-Ort 2019

Aare – Vincent Kriechmayr hat einen Tag nach seinem Ex-Aequo-Erfolg in der Abfahrt beim Weltcup-Finale in Aare auch den Super-G gewonnen. Der Oberösterreicher setzte sich am Donnerstag auf stark verkürzter Strecke bei seinem dritten Weltcupsieg 0,04 Sek. vor Christof Innerhofer (ITA) und 0,08 vor Aksel Lund Svindal (NOR) durch. Als Kugel-Gewinner war Kjetil Jansrud (NOR) bereits festgestanden.

Hannes Reichelt wurde Fünfter, Christian Walder Neunter. Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher belegte bei einem seiner seltenen Auftritte im Super-G den guten zehnten Platz. (APA, 15.3.2018)

Umfassender Bericht folgt

Endstand des Herren-Super-G am Donnerstag beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Aare:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 49,43 Sek.

2. Christof Innerhofer (ITA) 49,47 +0,04

3. Aksel Lund Svindal (NOR) 49,51 +0,08

. Thomas Dreßen (GER) 49,51 +0,08

5. Hannes Reichelt (AUT) 49,58 +0,15

6. Kjetil Jansrud (NOR) 49,62 +0,19

7. Mauro Caviezel (SUI) 49,66 +0,23

8. Josef Ferstl (GER) 49,80 +0,37

9. Christian Walder (AUT) 49,85 +0,42

10. Marcel Hirscher (AUT) 49,86 +0,43

11. Marco Odermatt (SUI) 49,87 +0,44

12. Max Franz (AUT) 49,88 +0,45

13. Alexis Pinturault (FRA) 49,89 +0,46

. Matthias Mayer (AUT) 49,89 +0,46

15. Dustin Cook (CAN) 49,94 +0,51

16. Adrien Theaux (FRA) 49,96 +0,53

17. Beat Feuz (SUI) 50,00 +0,57

18. Andreas Sander (GER) 50,02 +0,59

19. Dominik Paris (ITA) 50,03 +0,60

20. Brice Roger (FRA) 50,16 +0,73

21. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 50,18 +0,75

22. Gilles Roulin (SUI) 50,23 +0,80

23. Thomas Tumler (SUI) 50,54 +1,11

24. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 50,66 +1,23

25. Blaise Giezendanner (FRA) 50,83 +1,40

Disqualifiziert: Manuel Osborne-Paradis (CAN)

Anmerkung: Weltcup-Punkte nur für die Top-15