Spital Wien-Nord: 95.000 Euro für "energetischen Schutzring"

Ein Bewusstseinsforscher kümmerte sich um die positive Energie des Krankenhauses in Floridsdorf

Wien – Die Akte Krankenhaus Wien-Nord ist mit einem "Krone"-Bericht um eine skurrile Geschichte erweitert worden: Demnach wurden 95.000 Euro für einen Coach ausgegeben, der unter anderem die "Einbettung des Gebäudes in den natürlichen Umgebungsplan von Mutter Erde" plante und die "Verlegung eines Schutzrings, der verhindert, dass negative Energien des Umfelds Einfluss auf das Haus und die Menschen nehmen", in seinem Leistungsprotokoll beschreibt.

Aufgrund einer langen Liste von Baumängeln, mehrfachen Verzögerungen der Eröffnung – aktueller Stand ist Juni 2019 – und des massiven Anstiegs der für den Bau geplanten Kosten von 825 Millionen auf 1,6 Milliarden Euro stand der für das KH Nord zuständige Krankenanstaltenverbund (KAV) mehrfach in der Kritik – unter anderem vom Rechnungshof.

Die für das Spital zuständige Gesundheits- und Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) veranlasste in der Folge einige Änderungen, unter anderem wurde die Führung des KAV umgebaut. Auch im aktuellen Fall fordert Frauenberger Konsequenzen, sie habe davon aus den Medien erfahren. KAV-Direktor Herwig Wetzlinger sei damit beauftragt worden, den Verantwortlichen zu finden und Konsequenzen zu ziehen.

Kritik von Neos und ÖVP

Dass unter anderem für die "energetische Reinigung des Grundstücks" viel Geld ausgegeben wurde, sorgt auch bei den Oppositionsparteien für Unverständnis: "Die rot-grüne Stadtregierung geht mit dem Geld der Wienerinnen und Wiener mit einer Gleichgültigkeit um, dass sie sich genieren sollte. Wo bleibt der Respekt vor Steuergeld?", fragt Neos-Gesundheitssprecher Stefan Gara.

"Es ist zu prüfen, ob Esoterik auf Steuerzahlerkosten nicht im höchsten Maße strafrechtlich relevant ist. Unsagbar peinlich für ein Spital, das Ort der Wissenschaft und Spitzenforschung sein sollte, ist es allemal", meint ÖVP-Klubobmann Manfred Juraczka.



Dass der Auftrag mit 95.000 Euro beziffert ist, dürfte kein Zufall sein: Ab 100.000 Euro müssen Aufträge öffentlich ausgeschrieben werden. Eine Sprecherin des KH Nord begründet die hohen Kosten gegenüber der "Krone" damit, dass es auch Coachings für das Führungspersonal gegeben habe.

Vom Autoverkäufer zum Bewusstseinsforscher

Bei dem Coach handelt es sich um Christoph Fasching. Gegenüber dem STANDARD bestätigt er den Auftrag für das Krankenhaus Nord. Sich selbst beschreibt er in seinem Lebenslauf als Bewusstseinsforscher und Gründer des "Forschungszentrums für Bewusstsein". Zuvor war der Salzburger, der auch NLP-Master-Practitioner ist, Verkaufsleiter beziehungsweise Geschäftsführer von Autohäusern. Wie er zur Spiritualität kam, hat Fasching ausführlich auf seiner Website beschrieben. Druck, Kontrolle und reines Interesse am Profit vonseiten seiner Vorgesetzten im Autohaus seien ihm irgendwann zu viel geworden. Es folgte die Kündigung und eine Pause. "In dieser Zeit konnte ich über alle Geschehnisse in Ruhe nachdenken – ich erlangte unter anderem die Erkenntnis der Notwendigkeit von Liebe und Mitgefühl für alle Menschen, auch wenn es ums Geschäft geht."

Bei seinem nächsten Job in einem Maklerbüro lernte Fasching eine Energetikerin kennen, die den Verkauf ihrer Wohnungen ablehnte, "weil diese energetisch nicht frei seien", erinnert sich Fasching, der bis dahin Menschen wie die Frau als "Spinner mit Realitätsverlust" einschätzte. Das Erlebnis weckte aber sein Interesse, und es kam zum "Start der Zusammenarbeit mit der geistigen Welt". Zu den von Fasching angebotenen Leistungen gehören heute Bewusstseinscoaching, Unternehmensoptimierung, Immobilienoptimierung und diverse Workshops.

Für das Krankenhaus Nord erledigte Fasching unter anderem folgende Punkte: "Sämtliche natürlichen am Grundstück vorhandenen Energieflüsse wiederherstellen und reinigen. Alle nicht natürlichen Energieflüsse neutralisieren. Das Grundstück gegen künftige Einflüsse, die nicht dem Höchstmöglichen entsprechen, absichern." (lhag, 15.3.2018)