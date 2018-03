Goggia gewinnt Super-G, Kugel geht an Weirather

Veith beendet Saison als Dritte der Disziplinenwertung – Gut leistete sich entscheidenden Sturz

Aare – Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia (ITA) hat am Donnerstag beim Weltcup-Finale in Aare 0,32 Sek. vor Viktoria Rebensburg (GER) den letzten Super-G der Saison gewonnen, Lindsey Vonn (USA) wurde Dritte. Die Schweizerin Lara Gut stürzte, damit ging die Kristallkugel für die SG-Wertung wie im Vorjahr an die Renn-Sechste Tina Weirather (LIE). Beste Österreicherin war Anna Veith als Achte. (APA, 15.3.2018)