Was war Ihr größter IT-Fehlkauf?

Über welche gekauften Gadgets, Handys oder Techniktrends ärgern Sie sich heute noch?

"Ich bin sehr froh darüber, mir ein Windows-Phone gekauft zu haben. Die Funktionalität, das Design – einfach Hammer." Oder: "Also ich finde das Konzept der Wii U große Klasse. Ein handliches, praktisches Display mit Knöpfen in die Hand gedrückt zu bekommen, und dann braucht kein Spiel jemals den Bildschirm? Nintendo ist einfach bahnbrechend." Oder: "Wieso hast du dir nicht eines von den billigen Netbooks geholt, vielleicht auch noch mit Windows Vista?" Said no one ever. Diese völlig an den Haaren herbeigezogenen Sätze kommen aber dem einen oder anderen sicher bekannt vor, oder? Denn wer hat noch nie Geld in einen IT-Flop investiert.

Technische Fails und Flops gibt es in der Geschichte noch und nöcher, manche entwickelten sich erst zu solchen durch heute legendäre Zweikämpfe: In den 70er-Jahren hieß es Betamax gegen VHS, wo sich letzteres als Standard für Videokassetten durchsetzen konnte, zwei Generationen später schickten die Konzerne die Blu-ray gegen die HD-DVD in den Ring. Und da konnte auch nur ein Standard erfolgreich hervorgehen.

Survival of the fittest

Andere Flops sind dagegen gewissen Trends unterworfen. Die derzeitige Hoffnung, dass sich VR-Systeme durchsetzen, scheint nicht ganz aufzugehen. Auch Netbooks, die als billige Alternative zu einem vollwertigen Laptop angepriesen wurden, stellten sich als IT-Flop heraus. Und smarte Brillen wie Google Glass oder die Spectacles von Snapchat schafften den Durchbruch nicht, auch wenn es kaufwillige Kunden gab.

Die Strategie, hat man sich ein wenig erfolgreiches Produkt schon einmal zugelegt, ist ja meist die folgende: verdrängen und versuchen, sich selbst und anderen die Fehlinvestition schönzureden. Klar, Nintendos Wii U oder die Sega Dreamcast waren spannende Konsolen mit grandiosen Games, doch kann man nicht verheimlichen, dass beide aufgrund von Design und der stärkeren Konkurrenz einfach gefloppt sind. Und wenn man mit einem neuen Laptop mit vorinstalliertem Windows Vista konfrontiert wird, dann lernt man durchzubeißen und dass es Licht Ende des Tunnels einer technischen Katastrophe gibt.

Welchen IT-Fail haben Sie zu Hause?

Ärgern Sie sich heute noch über Ihren Fehlkauf, oder haben Sie mit der Vergangenheit abgeschlossen? Welchen IT-Flop finden Sie nicht gerechtfertigt – und gibt es ein Gadget, das Sie noch immer verwenden? (rec, 21.3.2018)